Renault поддержит дилерскую сеть в России

#ПоддержиАвтобизнес

Компания Renault Россия приняла меры по поддержке дилерской сети, до конца апреля в особенности. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе французской марки, отметив, что дилерская сеть Renault является одной из лучших среди автомобильных производителей в России.

«Со своей стороны мы приложим все зависящие от нас усилия для того, чтобы помочь нашим дилерам пережить этот кризисный период, продолжать продажу автомобилей и обслуживание клиентов с сохранением самого высокого уровня сервиса по окончании кризиса», – заявили в Renault Россия.

По состоянию на январь 2020 года дилерская сеть Renault насчитывала 145 официальных дилерских центров по всей России – от Калининграда до Хабаровска. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2020 года продажи Renault на российском рынке составили 18416 автомобилей, что на 13% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,4% против 7,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров Renault (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».