Porsche поддержит дилерскую сеть в России

#ПоддержиАвтобизнес

Компания «Порше Руссланд» ведет непрерывную работу с дилерами и предпринимает все возможные меры, чтобы поддержать их предпринимательскую деятельность. Компания остается на связи с дилерами на ежедневной основе по всем вопросам, включая меры поддержки в данный период. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Порше Руссланд».

«Будьте уверены в том, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы подержать вас в эти нелегкие для всех нас времена», – заявили в «Порше Руссланд».

По состоянию на январь 2020 года дилерская сеть «Порше Руссланд» состоит из 24 полноформатных дилерских центров и одного сервисного центра. При этом в прошлом году были открыты два новых дилерских центра – Порше Центр Ижевск, первый дилерский центр в столице Удмуртии, и Порше Центр Минеральные Воды – новый центр в стратегически важном регионе Кавказа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам двух первых месяцев 2020 года российские дилеры Porsche реализовали 622 автомобиля – на 15% больше, чем годом ранее. Бестселлером Porsche на российском рынке остается спортивный внедорожник Porsche Cayenne.

Полный список дилеров Porsche (и не только) – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».