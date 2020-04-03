Объем российского рынка моторных масел для легковых автомобилей и LCV – 300 млн литров

В ходе подготовки маркетингового отчета «Российский рынок моторных масел для легковых и легких коммерческих автомобилей» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в 2019 году расчетные потребности парков легковых автомобилей и LCV в моторном масле составили примерно 240 и 57 млн литров. Таким образом, суммарно эти показатели приблизились к 300 млн литров.

Интересно, что при замене масла около 57% легковых автомобилей нуждаются в объемах от 3 до 4 литров, а 80% легких коммерческих автомобилей – от 5,5 до 6 литров.

За прошедший год активный парк легковых автомобилей, требующих современных масел, вырос на 8%, а парк LCV – на 10%. В частности, доля легковых иномарок с бензиновыми двигателями, требующих масел, соответствующих стандартам API SM/SN, превысила 28%.

Примечательно, что наблюдается динамичный рост сегмента отечественных LCV с дизельным двигателем. За год его численность выросла более чем на 30%. И закономерно, что для двигателей этих автомобилей требуются масла со стандартами не ниже API CH.

Отдельно стоит отметить, что российские владельцы легковых автомобилей очень хорошо разбираются в вопросах, связанных с моторным маслом, залитым в двигатель их автомобилей. Например, по результатам опроса 99% из них знают бренд масла, 95% - тип масла и 85% - индекс вязкости.