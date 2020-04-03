Suzuki в марте увеличила продажи в России на 6%

Российские дилеры Suzuki в марте реализовали 787 автомобилей – это на 6% больше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2020 года продажи Suzuki в нашей стране составили 1929 машин, что на 73% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в марте остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 555 экземпляров (-4%). Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце увеличилась на 40% до 194 автомобилей. Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения выбрали 38 покупателей, что на 52% больше по сравнению с показателем годичной давности.

Как отмечает генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта, уже третий месяц подряд продажи автомобилей Suzuki демонстрируют рост на фоне крайне непростой ситуации на рынке. Компания Suzuki будет и дальше прикладывать усилия, чтобы укреплять свои позиции в России.

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