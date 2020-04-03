АВТОВАЗ попросил у местных властей разрешения возобновить работу

АВТОВАЗ обратился к властям Самарской области с просьбой возобновить работу в условиях соблюдения всех дополнительных санитарных норм и обеспечения безопасности работы людей. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе правительства Самарской области, обращение автопроизводителя рассматривается, решение по нему пока не принято.

Напомним, ранее АВТОВАЗ объявил нерабочим период с 30 марта по 3 апреля 2020 года во исполнение указа президента РФ о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. Заработная плата сотрудникам была сохранена.

АВТОВАЗ выпускает автомобили LADA, Renault, Nissan и Datsun. Производственные площадки компании находятся в Тольятти и Ижевске. В настоящее время в числе 17 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Самарской области, двое заразившихся – сотрудники АВТОВАЗа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 25002 автомобиля LADA – на 7% меньше, чем годом ранее. По итогам двух месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 46792 машины, что на 4% ниже показателя годичной давности. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 21,4%, согласно данным АЕБ.

Между тем, с 1 апреля 2020 года АВТОВАЗ повысил цены на большинство моделей LADA в среднем на 0,7 – 1,3% или 5 – 9 тыс. рублей в денежном эквиваленте. Прежнюю стоимость сохранили CNG-версии моделей Vesta, Largus, Largus Cross, а также внедорожник 4х4 Bronto.

Как показал мониторинг цен на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», наименьший рост цен, на 5 – 6 тыс. рублей, отмечен у семейства LADA Granta. На такую же сумму (+6 тыс. руб.) стали дороже и внедорожники LADA 4х4, в том числе в исполнении Urban. Семейство Largus, включая его «приподнятую» версию, Largus Cross, выросло в цене на 7 тыс. рублей, а XRAY и XRAY Cross подорожали на 7 и 9 тыс. рублей соответственно. Такой же рост цен, от 7 до 9 тыс. рублей, отмечается и у автомобилей семейства Vesta.

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