Испанский авторынок в марте установил новый антирекорд

Испанский авторынок в марте снизился на 69,3% и составил 37644 машины. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется третий месяц подряд. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), эпидемия коронавируса парализовала работу автодилеров, чьи продажи сократились с 4500 до 200 машин в день. Таким образом, мартовский результат оказался хуже показателей в период мирового экономического кризиса. По итогам трех месяцев 2020 года продажи автомобилей в этой стране составили 218705 единиц (-31%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в марте стал местный SEAT, реализовавший 4917 автомобилей (-45,5%). На втором месте идет Toyota, которая снизила продажи на 48,3% до 3152 единиц. Третью строчку занимает Volkswagen, чей результат составил 2790 машин (-67,6%). Замыкают пятерку лидеров Renault (2761 шт., -73%) и Hyundai (2467 шт., -46,8%).

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.