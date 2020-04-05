Французский авторынок в марте рухнул на 72%

Автомобильный рынок Франции в марте снизился на 72,2% до 62668 машин. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется третий месяц подряд. По итогам трех месяцев 2020 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 364679 единиц (-34,1%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в марте стала Renault, реализовавшая 14461 машину (-68,5%). Второе место занимает Peugeot с показателем 11381 проданный автомобиль (-69,5%). Реализация Citroen снизилась на 77,2% до 5390 машин. Далее идет Toyota, продажи которой составили 3545 автомобилей (-57%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia, чьи дилеры реализовали 3107 машин (-80,4%).

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