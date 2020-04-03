Toyota подняла цены на свои бестселлеры

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что две самые популярные модели японского бренда Toyota – седан Camry и кроссовер RAV4 – получили прибавку к ценам.

Отмечается, что все комплектации Toyota Camry стали дороже на 39 – 52 тыс. руб. или 2,0 – 2,4% по сравнению с предыдущей стоимостью. Рост цен на RAV4 составил 48 – 52 тыс. руб. или 2,0 – 2,8%. Новые цены на эти модели сейчас выглядят следующим образом: Toyota Camry – от 1 654 до 2 604 тыс. руб., Toyota RAV4 – от 1 805 до 2 713 тыс. руб.

Отметим, что кроссовер RAV4 находится на 7-м месте в ТОП-25 самых популярных моделей российского рынка по итогам продаж в январе – феврале. Его объем реализации вырос на 91% и составил 6 302 автомобиля. Бизнес-седан Camry занимает 12-е место в этом рейтинге с результатом 4 397 проданных экземпляров, что на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Всего же в январе – феврале в России было реализовано 14 644 автомобиля марки Toyota, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как изменились цены на остальные модели японского бренда, можно узнать здесь.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.