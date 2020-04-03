Jaguar Land Rover предпринял меры по поддержке дилерской сети в России

#ПоддержиАвтобизнес

Компания Jaguar Land Rover уже предприняла ряд мер по поддержке своей дилерской сети в сложившихся рыночных и экономических условиях из-за пандемии коронавируса. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Jaguar Land Rover Россия, отметив, что благополучие дилерской сети является одним из постоянных приоритетов компании.

«В этот непростой и беспрецедентный период, который мы все сейчас переживаем, для Jaguar Land Rover самым главным является здоровье и благополучие сотрудников и партнеров по бизнесу. Мы отлично понимаем, какую тяжелую экономическую нагрузку испытывает дилерская сеть, и в каких непростых условиях приходится работать дилерским предприятиям. Представительство Jaguar Land Rover Россия находится на постоянной связи со своими дилерами. Вместе мы вырабатываем новые инструменты взаимодействия, позволяющие бизнесу оставаться продуктивным, и прикладываем все усилия, чтобы приспособить наши рабочие процессы к нестандартным чрезвычайным обстоятельствам», – рассказали в пресс-службе Jaguar Land Rover Россия.

Компания Jaguar Land Rover уже предприняла ряд мер, которые помогут дилерским предприятиям справиться с текущей ситуацией и вызовами сегодняшнего дня. Об этом сказал генеральный директор Jaguar Land Rover Россия Вячеслав Кузяков в своем видеообращении к дилерской сети на прошлой неделе.

В первую очередь, компания прикладывает все силы, направленные на укрепление партнерских взаимоотношений, и разрабатывает более внимательный подход к выплате дилерского бонуса, размеру его авансирования и сокращению требований к его выплате. Jaguar Land Rover также придерживается сдержанного ценообразования и старается избежать резкого роста цен на модельный ряд.

«Сложившиеся условия вынуждают нас и дилеров перестраивать схемы работы и находить новые формы ведения бизнеса. В связи с этим на первый план выходят онлайн-форматы взаимодействия с клиентами. Jaguar Land Rover уже располагает необходимыми для этого инструментами, например, продолжая развивать сервис «Автомобили в наличии». Кроме того, со стороны представительства будут смягчены требования по маркетингу, снята часть финансовой нагрузки на дилеров, возникающей в связи с обучением и аттестацией персонала. Нами было принято решение временно приостановить очное обучение и перевести его в онлайн-формат, – сообщили в пресс-службе Jaguar Land Rover Россия. – В текущих условиях очень важна стремительная адаптация, оперативное реагирование, умение быстро перестроиться, что мы, совершенно точно, можем сделать, располагая такой профессиональной и надежной дилерской сетью в России».

Полный список дилеров Jaguar Land Rover (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».