Владимир Путин продлил «нерабочий период» в России до 30 апреля

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 2 апреля, подписал Указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Согласно подписанному Указу (опубликован на сайте главы государства), в соответствии со статьей 80 Конституции РФ в нашей стране будут установлены нерабочие дни (с сохранением за работниками заработной платы) с 4 по 30 апреля 2020 года включительно.

Напомним, ранее в России, согласно Указу Владимира Путина, была установлена нерабочая неделя на период с 30 марта по 3 апреля нынешнего года.

Фото: kremlin.ru