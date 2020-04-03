Какие модели появились на российском рынке в марте 2020 года?

Начало весны 2020 года выдалось сложным не только для автомобильного рынка России. Тем не менее, автопроизводители стараются придерживаться планов вывода на рынок новых моделей, а эксперты сайта «Цена Авто» продолжают отслеживать эти изменения в модельных рядах марок. На основе этих данных они составили перечень моделей, которые поступили в продажу, получили спецверсии или стали доступны для заказа в марте 2020 года.

Оказалось, что в первый месяц весны ни одна модель не ушла с российского рынка, зато в продажу поступили сразу 4 полноценных новинки – BMW 2 series Gran Coupe, Chery Tiggo 8, Geely Coolray и KIA Seltos. Кроме того, обновление получил российский бестселлер среди кроссоверов – Hyundai Creta.

Март также оказался богат на новые комплектации и спецсерии для уже существующих моделей. Так, 4 модели вышли на рынок в лимитированных сериях – Hyundai Creta Би*2, Lexus LX 570 Black Vision, Mitsubishi Eclipse Cross Black Edition и отечественный УАЗ «Патриот» Antarctic Edition. Еще у трех моделей пополнился ряд комплектаций – Datsun on-DO, Hyundai Tucson N Line и Skoda Karoq, а 7 новинок стали доступны для заказа.

Более подробную информацию об этих моделях можно найти здесь.