Группа PSA мобилизует усилия для борьбы с коронавирусом

Группа PSA заботится о своих сотрудниках, применяя ряд защитных мер и переводя людей на удаленную работу. В то же время концерн поддерживает тех, кто остается на передовой, ежедневно обеспечивая защиту и заботу о здоровье.

Как сообщает пресс-служба Группы PSA, на сегодняшний день компания передала почти 400 тыс. масок больницам, службам скорой помощи и местным властям (Европа). В то же время медицинские службы компании организуют передачу медицинского оборудования (дефибрилляторы, аптечки, перчатки и т. д.) в больницы Милана, Мадрида и Мюлуза.

Сервис Free2Move, который является частью Groupe PSA, предлагает свою помощь, предоставляя больницам и медицинским работникам транспортные средства из своего парка в Париже, Мадриде и Лиссабоне. Дилерская сеть Opel Франция бесплатно предоставляет в аренду 400 автомобилей для сфер обслуживания, а также предлагает техническое обслуживание по себестоимости.

Сервисы послепродажного обслуживания и запчастей остаются открытыми в зависимости от страны, чтобы обеспечивать мобильность медицинского персонала и других клиентов, которые в этом больше всего нуждаются. Во Франции в настоящее время открыто 500 дилерских центров Peugeot, Citroen, DS и Opel, которые предоставляют услуги по техническому и послепродажному обслуживанию таких клиентов.

В Испании Groupe PSA и PSA Retail способствуют поддержанию мобильности медицинских служб, обеспечивая их транспортными средствами. В Марокко 50 автомобилей Peugeot 208 будут переданы властям.

Кроме того, Groupe PSA в партнерстве с Air Liquide, Schneider Electric и Valeo увеличат производство аппаратов ИВЛ, чтобы передать 10 тыс. единиц оборудования в течение 50 дней в медицинские учреждения. Groupe PSA создала специальный цех на своем заводе в Пуасси, чтобы ускорить процесс производства центрального блока системы, который будет доставлен в Air Liquide для сборки и окончательной проверки на промышленной площадке Air Liquide Medical Systems в Антони.