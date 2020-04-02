Марка Volkswagen Коммерческие автомобили переводит часть услуг в онлайн-формат

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили продолжает работу в штатном режиме и переводит часть услуг в онлайн-формат. В соответствии с указом Президента РФ работа дилерских центров марки временно приостановлена.

Так, выбрать понравившуюся модель, воспользоваться конфигуратором и оплатить автомобили теперь можно онлайн: в наличии достаточно автомобилей Multivan, California, Caravelle, Transporter, Crafter, Caddy и Amarok, доступных для покупки, сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили.

Узнать, где сейчас находится заказанный автомобиль, можно с помощью онлайн-сервиса автоматического отслеживания логистического статуса. Здесь же можно проверить статус производства ранее заказанных моделей, включая автомобили нового поколения Т6.1. Владельцы автомобилей марки также получают полноценную техническую поддержку – программа помощи на дорогах «Гарантия Мобильности» продолжает свою работу в полном объеме.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2020 года российские дилеры Volkswagen реализовали 785 легких коммерческих автомобиля, что на 8% меньше по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью продолжают пользоваться модели семейства Т6: Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных модификациях. Между тем, с марта для продажи в России доступно новое поколение серии Т – Multivan 6.1, Transporter 6.1 и Caravelle 6.1. Модель California 6.1 появится на российском рынке позднее.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.