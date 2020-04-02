ТОП-5 самых популярных автомобилей с пробегом в столичных городах

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования структуры вторичных рынков легковых автомобилей в России обнаружили, что в столичных городах ТОП моделей-лидеров выглядит практически одинаково и в значительной степени отличается от общероссийского.

Напомним, что в целом по стране самым популярным автомобилем с пробегом в январе - феврале 2020 года является LADA 2114. Ford Focus находится на втором месте, а замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris. А вот как в Москве, так и в Санкт-Петербурге лидирует как раз Ford Focus.

В столице страны показатель этой модели составил 1085 перепроданных экземпляров (+0,4% по сравнению с январем - февралем 2019 года). Вторую позицию здесь заняла Skoda Octavia (1018 шт.; +21,3%), на третьей - Hyundai Solaris (993 шт.; +6,8%). В ТОП-5 здесь попали еще KIA Rio (903 шт.; +25,9%) и Toyota Camry (755 шт.; +25,8 %).

Петербуржцы за отчетный период приобрели 722 подержанных Ford Focus (+4,6%). Далее по предпочтениям следуют Hyundai Solaris (479 шт.; +9,6%) и Skoda Octavia (476 шт.; +10,4%). Замыкают ТОП-5 в Питере Volkswagen Polo (467 шт.; +9,1%) и KIA Rio (431 шт.; +21,1%).

Эксперты отмечают, что буквально все модели, входящие в столичные пятерки лидеров, за указанный период показывают только положительную динамику. При этом особенно стоит отметить успехи Skoda Octavia, которая в общероссийском рейтинге автомобилей с пробегом даже не входит в ТОП-15. Однако на московском вторичном рынке модель уже сумела завоевать второе место, а на питерском она буквально «наступает на пятки» своему предшественнику и ближайшему конкуренту - Hyundai Solaris.

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