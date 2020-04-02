MaxPoster обнулил тарифы на период карантина

Компания MaxPoster в связи пандемией коронавируса приняла решение с 1 апреля обнулить тарифы. Также необходимо отметить, что она стала одной из первых в автобизнесе, кто пошел на такой шаг поддержки клиентов.

«В период, когда наши дилеры, по известным причинам, не могут, как прежде, продавать автомобили, наш сервис теряет ценность и становится расходной статьей. Поэтому на период карантина мы обнуляем тарифы и берем все расходы, связанные с поддержанием и развитием системы, на себя. Весь коллектив MaxPoster продолжает трудится для вас Надеемся, что вместе мы справимся со всеми трудностями», - сообщили в компании.

Кроме этого, в MaxPoster отмечают, что готовы во время вынужденного простоя провести для дилеров онлайн-презентацию возможностей компании и предоставить собственный сервис по нулевым тарифам.

«Давайте не забывать, что вирус рано или поздно отступит. Дальнейшую работу мы с вами будем вести уже в новых экономических условиях. Когда рынки сокращаются, особенно важно быть эффективными, а это невозможно без лучших IT-инструментов», - говорится в официальном сообщении.

#ПоддержиАвтобизнес