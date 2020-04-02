Hyundai в марте снизила продажи в России на 3%

Российские дилеры Hyundai в марте реализовали 15813 автомобилей – на 3% меньше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2020 года продажи Hyundai в нашей стране остались на прежнем уровне и составили 41576 машин (+0,4%).

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в марте остается компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 6803 проданных машины (+5%). На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris, чья реализация составила 4245 автомобилей (-29%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 2064 покупателей (+11%). Далее идет среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, чей результат составил 1477 реализованных машин (+98%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai по-прежнему бизнес-седан Sonata, продажи которого составили 714 автомобилей (-1%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте компания Hyundai представила в России обновленный кроссовер Creta, который также получил специальную версию Hyundai Creta Би*2. Кроме того, российские дилеры Hyundai начали продажи спортивной версии кроссовера Hyundai Tucson N Line.

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