Завод «ЛАДА Ижевск» снизил производство LADA Vesta более чем на 15%

Завод «ЛАДА Ижевск» по итогам двух месяцев 2020 года выпустил 17745 автомобилей LADA Vesta, сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев. За аналогичный период прошлого года с конвейера предприятия сошло более 21 тыс. машин. Таким образом, объем производства Ижевского автозавода в январе-феврале 2020-го сократился не менее чем на 15,5% сообщает агентство «Финмаркет». Предприятие выпускает седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross.

Напомним, с ноября прошлого года на всех типах кузовов LADA Vesta появилась бесступенчатая автоматическая трансмиссия Jatco, работающая в паре с 113-сильным мотором Н4М объемом 1,6 л от Альянса Renault-Nissan. Вместе с новым силовым агрегатом LADA Vesta получила расширенный список оборудования. Впервые в практике LADA применены зеркала с электроприводом складывания – они управляются как с пульта на ключе зажигания, так и при помощи кнопки на двери водителя. Кроме того, в списке оборудования на LADA Vesta появились обогрев рулевого колеса, противотуманные фары с функцией подсветки в повороте, бескаркасные стеклоочистители и более глубокие функциональные подстаканники.

В январе 2020-го предприятие «ЛАДА Ижевск» начало производство автомобилей LADA Vesta в новой комплектации Comfort Winter, которая пришла на смену версии Comfort Image. Отличительной особенностью «зимней» комплектации является наличие отделки руля кожей и подогрева рулевого колеса, ранее доступные в качестве опций только в версиях Luxe и Exclusive.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам двух первых месяцев 2020года продажи LADA Vesta на российском рынке выросли на 4% и составили 15613 автомобилей. В результате флагманская модель АВТОВАЗа заняла вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta).

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