Яндекс.Такси помогает Леруа Мерлен работать на «удалёнке»

Яндекс.Такси и Леруа Мерлен в эти непростые дни, чреватые возможностью подхватить коронавирусную инфекцию, стали партнерами в доставке строительных материалов и товаров для ремонта людям, которые не могут выходить из дома.

Механизм такого взаимодействия выглядит следующим образом. Вы, находясь дома, выбираете на сайте Леруа Мерлен нужный вам товар, делаете заказ и оплачиваете покупку безналичным способом, выбрав дату и временной интервал доставки. А дальше к процессу доставки купленных вами материалов подключается Яндекс.Такси, у которого, напомним, еще с июня 2019 года была запущена услуга - доставка грузов.

При нынешней схеме личные контакты между закзачиком и продавцами Леруа Мерлен, заказчиком и водителем Яндекс.Такси будут минимизированы: заказ вам доставят к дому или на дачу. Меньше контактов друг с другом - меньше скорость распространения инфекции.

«Мы начали тестировать доставку первых заказов из Леруа Мерлен еще в начале февраля, - рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Яндекс.Такси». - По плану собирались запускаться позднее, но приняли решение ускорить интеграцию и максимально оперативно подготовить наших партнеров-перевозчиков». «Считаем вполне логичным усилить традиционную доставку логистическими возможностями Яндекс.Такси, - подчеркивают в Леруа Мерлен. - За один рейс один автомобиль может выполнить до 10 заказов, в зависимости от адреса доставки, габаритов и массы грузов. Таких рейсов в день может быть несколько, поэтому мы видим большой плюс нашего сотрудничества и для клиентов, которые предпочитают заказывать онлайн, и для водителей, которые смогут увеличить количество поездок».

Пока доставка из Леруа Мерлен через Яндекс.Такси заработала только в Москве и Нижнем Новгороде. На очереди - Пермь, в которой сейчас идет тестирование и отлаживание процессов взаимодействия, а в ближайшее время партнеры обещают внедрить свой сервис и в других городах России.

Напомним, что в Яндекс.Такси недавно появились такие сервисы, как Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка. Воспользовавшись ими, люди, находящиеся в режиме самоизоляции или карантина, могут заказать домой горячий обед, собрать корзину продуктов в магазине или купить стиральный порошок. При этом так же, как и в случае со строительными материалами, обещана бесконтактная доставка: курьер звонит и оставляет пакеты у двери.

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