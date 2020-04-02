Раскрыты первые подробности о малотоннажном грузовике от КАМАЗа

КАМАЗ планирует выйти в новый для себя сегмент рынка коммерческих автомобилей с малотоннажном грузовиком под названием «Компас».

Как пишет портал Drom.ru, семейство «КАМАЗ Компас» будет состоять из нескольких версий полной массой от 3,5 до 12 тонн. Самый легкий вариант грузоподъемностью 1,5 тонны станет конкурентом «ГАЗели» – для такой машины подойдут «легковые» права категории «В». Тяжелая версия грузоподъемностью 5,7 тонн заменит выпускающуюся сейчас модель КАМАЗ-4308.

По данным «Дрома», на машину поставят лицензионную бескапотную кабину от китайских грузовиком JAC N-серии, но измененным дизайном. Производство кабин планируется организовать в Набережных Челнах, а выпуск силовых агрегатов уже локализован в России. Новый грузовик будет оснащаться турбодизелями Cummins ISBe, которые выпускаются на совместном предприятии «Камминз-Кама» и ставят на серийные «КАМАЗы». Пока речь идет о четырехцилиндровом моторе мощностью 185 л.с. и шестицилиндровом мощностью 210-310 л.с. Коробки передач – механика ZF (их также делают в Набережных Челнах) или «автомат» Allison.

Проект перспективного грузовика предусматривает внедрение современных электронных «помощников» (адаптивный круиз-контроль, системы активной безопасности) и даже автопилота. Кроме того, инженеры работают над созданием полностью электрической версии модели.

Опытно-промышленное производство «Компаса» планировалось начать в 2021-2022 годах, но начавшийся кризис, возможно, «притормозит» проект. Между тем, среднетоннажный грузовик не является приоритетом КАМАЗа: сейчас основное внимание в компании уделяют запуску массового производства «больших» грузовиков нового поколения.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».