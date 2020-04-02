KIA Sportage лишился дизельной версии в России

Кроссовер KIA Sportage, оснащенный 2,0-литровым турбодизелем мощностью 185 л.с., больше не предлагается российским покупателям. Такие машины продавались только с полным приводом и 8-ступенчатым «автоматом» в богатой комплектации Premium по цене от 2 млн 304 тыс. 900 рублей.

Как пишет портал Wroom.ru, на дизельный «Спортаж» приходилось лишь 2-3% спроса. Большая часть клиентов предпочитает бензиновые двигатели: объемом 2,0 литра (150 л.с.) или 2,4 литра (184 л.с.).

Стоит при этом отметить, что у «родственного» кроссовера Hyundai Tucson для российского рынка дизельная версия осталась: автомобиль оснащается тем же силовым агрегатом, который ставили на KIA Sportage.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2020 года продажи KIA Sportage на российском рынке составили 4723 автомобиля, что на 9,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA Sportage вошел в ТОП-5 самых продаваемых моделей SUV в нашей стране.

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