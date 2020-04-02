Mitsubishi в марте снизила продажи в России на 10%

Российские дилеры Mitsubishi в марте реализовали 4424 автомобиля – на 9,8% меньше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2020 года в России продано 9266 автомобилей Mitsubishi, что на 13% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в марте составили 2554 машины (-3%). Второй по популярности моделью Mitsubishi является рамный внедорожник Pajero Sport с показателем 813 реализованных автомобилей (-23%). Третье место занял компактный кроссовер Mitsubishi ASX, на котором остановили свой выбор 529 покупателей (-31%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Mitsubishi начнут продажи обновленного кроссовера ASX. Стоимость новинки составляет от 1 млн 382 тыс. рублей.

Какие еще модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».