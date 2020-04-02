Автовладельцы просят правительство продлить сроки действия водительских удостоверений

В связи с пандемией коронавируса и переходом населения во многих регионах нашей страны на режим самоизоляции Федерация автовладельцев России (ФАР) обратилась в Правительство РФ с просьбой автоматически продлить действие водительских удостоверений, у которых подошел срок замены.

Аргументы понятны: из-за высокого риска заражения сейчас рекомендовано снизить возможные человеческие контакты до минимума. Но чтобы обновить удостоверение (допустим, прошло 10 лет с момента его выдачи), необходимо проходить медкомиссию, а соответственно - посещать медучреждения, пересекаясь с потенциальными разносчиками вируса. Между тем, многие водители сегодня не сидят дома, а продолжают обеспечивать жителей продуктами и лекарствами, развозят врачей по вызовам, специалистов аварийных и коммунальных служб - на работу. На безопасности дорожного движения никак не отразится автоматическое продление удостоверений, допустим, на полгода, - уверены в ФАР.

Пока решения правительства по данному вопросу нет, но, очевидно, подобные вопросы необходимо решать комплексно. Потому что, помимо сроков удостоверений, есть еще вопросы, связанные с техосмотрами автомобилей и продлением ОСАГО. По ОСАГО хотя бы есть вариант с электронным оформлением. Кроме того, как удалось выяснить аналитическому агентству "АВТОСТАТ", некоторые страховые агенты уже сориентировались в ситуации и перешли на удаленный режим работы: готовый страховой полис клиентам готовы выслать на электронную почту или даже в WhatsApp или Viber, а после окончания режима самоизляции можно будет приехать в свою компанию и забрать бумажную версию документа. С техосмотрами пока такой ясности (на время действия режима самоизоляции) нет.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.