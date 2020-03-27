GAC завершает сертификацию минивэна GM8 для России

Второй автомобиль в российской линейке GAC – минивэн GAC GM8 (GN8) – должен появиться у нас до конца весны. В настоящий момент завершается сертификация этой модели.

По данным портала «Китайские автомобили», минивэн GN8 получит в России две модификации, однако, в чем заключается их различие, пока непонятно. У них будет тот же 2,0-литровый турбомотор мощностью 190 л.с., что и у флагманского кроссовера GS8. Пару ему составит 8-ступенчатый «автомат». Привод – только передний.

Информации о возможных ценах пока нет. Но, если судить по стоимости моделей GAC Motor в Китае, то разница базовых версий GN8 и GS8 может составить 100-150 тыс. рублей в пользу первого. Другими словами, 7-местный вэн, скорее всего, будет дороже 2 млн рублей.

Еще одной новинкой GAC Motor в России, напомним, должен стать кроссовер GS5. Источники утверждают, что в его отношении у компании были запланированы те же даты. Однако, не исключено, что старт продаж все-таки разведут по разным месяцам. И первым на рынок выйдет именно GN8.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».