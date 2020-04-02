АВТОСТАТ | Isuzu D-Max получил спецверсию в России

Isuzu D-Max получил спецверсию в России

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Российские дилеры Isuzu начали продажи специальной версии пикапа Isuzu D-Max с индексом AT35, созданной совместно с компанией Arctic Trucks для передвижения в условиях серьезного бездорожья.

Новинку отличают рамная конструкция, мощный 3,0-литровый дизельный двигатель, новые трансмиссии, проверенная система полного привода и модернизированная энергоемкая подвеска, с доработками от всемирно известных экспертов в области подготовки автомобилей для работы в экстремальных дорожных условиях, сообщает пресс-служба Isuzu Rus.

На модель устанавливается сертифицированное дополнительное оборудование, которое не требует внесения особых отметок в документацию, в том числе: тягово-сцепное устройство, лебедка в передний бампер, шноркель, монтаж защитной дуги кузова, расширение передних и задних крыльев, переднего бампера,  лифт кузова и подвески, установка колес увеличенного диаметра с шинами 315/70R17.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки спецверсии сегмент pickup isuzu isuzu d-max

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