Isuzu D-Max получил спецверсию в России

Российские дилеры Isuzu начали продажи специальной версии пикапа Isuzu D-Max с индексом AT35, созданной совместно с компанией Arctic Trucks для передвижения в условиях серьезного бездорожья.

Новинку отличают рамная конструкция, мощный 3,0-литровый дизельный двигатель, новые трансмиссии, проверенная система полного привода и модернизированная энергоемкая подвеска, с доработками от всемирно известных экспертов в области подготовки автомобилей для работы в экстремальных дорожных условиях, сообщает пресс-служба Isuzu Rus.

На модель устанавливается сертифицированное дополнительное оборудование, которое не требует внесения особых отметок в документацию, в том числе: тягово-сцепное устройство, лебедка в передний бампер, шноркель, монтаж защитной дуги кузова, расширение передних и задних крыльев, переднего бампера, лифт кузова и подвески, установка колес увеличенного диаметра с шинами 315/70R17.