«Группа ГАЗ» ввела должность генерального директора

«Группа ГАЗ» ввела новую должность генерального директора. Им назначен Александр Золотарев, который работает в компании с 2007 года и прежде являлся заместителем исполнительного директора «Группы ГАЗ» Гюнтера Хайдена.

Как сообщили газете «Коммерсант» в пресс-службе «Группы ГАЗ», это новая должность, введенная в связи с необходимостью расширить операционное управление в кризисный период. Корпоративные изменения позволят президенту «Группы ГАЗ» Вадиму Сорокину сосредоточиться на ключевых стратегических задачах, которые включают сохранение конкурентоспособности группы в сегодняшней нестабильной ситуации и продолжение реализации проектов развития компании на долгосрочную перспективу.

Александр Золотарев работает на Горьковском автозаводе с 1971 года. В разное время занимал должности директора дивизиона «Автобусы», директора по операционной деятельности и заместителя исполнительного директора «Группы ГАЗ».

Напомним, в декабре 2018 года «Группа ГАЗ» подписала с Минпромторгом РФ и правительством Нижегородской области специнвестконтракт о создании производств новых колесных транспортных средств. В рамках СПИКа, который подписан на десять лет – до 2028 года, запланированы инвестиции свыше 20 млрд рублей в создание высокотехнологичных производств новых транспортных средств – техники с высоким уровнем локализации и экспортным потенциалом. В частности, планируется организация производства новых моделей легких коммерческих автомобилей (LCV) и грузовиков и локализация современного легкого дизельного двигателя для LCV. Разработки новых моделей ведутся с учетом перспективных требований российского и экспортных рынков и в соответствии с современными тенденциями технологического развития международного автомобилестроения.

В сентябре 2019 года ГАЗ представил легкий коммерческий автомобиль нового поколения «ГАЗель NN», серийное производство которого начнется не ранее 2021 года. На базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗель Next», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники.

Стоит отметить, что Олег Дерипаска и его ключевые активы, в том числе «Группа ГАЗ», в апреле 2018 года были включены в санкционный список Минфина США, однако срок вступления в силу санкций в отношении «Группы ГАЗ» неоднократно откладывался – очередной дедлайн истекает 22 июля 2020 года. Это последний актив российского бизнесмена, по которому идут переговоры о снятии санкций, уже завершившиеся успехом в случае «Русала» и En+.