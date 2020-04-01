4 дилерских центра в Москве и Подмосковье объявили о работе в режиме онлайн

Автосалоны «МАРС Моторс» (официальный дилер Hyundai), «КИА Центр Шереметьево», «КИА Центр Зеленоград» и «ЛАДА Зеленоград» объявили о старте полноценной работы в режиме онлайн. При этом онлайн-продажи являются для них новым направлением.

Как отмечается, это сделано, прежде всего, в целях соблюдения безопасности клиентов и персонала в период пандемии коронавируса. Также необходимо обеспечить выполнение государственных контрактов, полностью совершив переход на бесконтактную коммуникацию. Поэтому онлайн-режим на сегодня – это единственный тренд, которого компании будут придерживаться.

«К выстраиванию процессов шли долго и тщательно, оптимизировав каждую часть цепи процедуры приобретения автомобиля так, чтобы для клиента было все понятно, прозрачно и безопасно. На этой неделе мы уже начали принимать звонки клиентов, желающих приобрести автомобиль», - говорится в официальном сообщении компаний.

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