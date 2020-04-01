Цена на УАЗ «Пикап» с «автоматом» стартует от 1 млн 181 тыс. рублей

На официальном сайте Ульяновского автозавода появились прайс-листы на новый УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач. Новинка предлагается в трех комплектациях (Оптимум, Премиум и Статус) с начальной ценой 1 181 тыс. руб. Разница с автомобилем в такой же комплектации, но с механической КП составляет, таким образом, 129 тыс. руб.

УАЗ «Пикап» с АКП в базовой версии «Оптимум» имеет такой же набор оснащения, что и версия на «механике». В него входят водительская подушка безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, штатная аудиоподготовка и иммобилайзер.

Вариант «Премиум» стоимостью 1 333 тыс. руб. включает в себя противотуманные фары, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, мультимедийный комплекс с тачскрином, навигацией и 6 динамиками, а также 16-дюймовые легкосплавные диски.

Наконец, максимальная версия «Статус» предлагается к продаже за 1 420 тыс. руб., а автомобиль в этой комплектации имеет в салоне кожаную отделку, регулировку поясничного подпора водительского сиденья, задний подлокотник и камеру заднего вида.