Эксперты рассказали, какой автомобиль лучше купить в кризис

В условиях начавшегося экономического кризиса многие покупатели встали перед выбором лучшего «антикризисного автомобиля». Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какие модели отличаются оптимальным соотношением надежности, минимальной стоимости владения и высокой сохранности остаточной стоимости, в зависимости от ценового диапазона.

По словам ведущего специалиста по продажам отдела администрирования продаж ГК «БИЗНЕС КАР» Андрея Творогова, наиболее выгодные для приобретения автомобили в условиях экономического кризиса – как правило, автомобили среднего класса. Они изначально относительно не самые дорогие, с хорошей остаточной стоимостью и небольшой стоимостью владения.

«Традиционно в рейтингах надежности находятся автомобили корейских производителей, такие как KIA и Hyundai, которые в ценовом диапазоне до 1 млн рублей предлагают российскому покупателю популярные модели Rio и Solaris соответственно. Данные модели зарекомендовали себя на российском рынке как надежные автомобили, с невысокой стоимостью владения и хорошей ремонтопригодностью. В ценовом диапазоне до 2 млн рублей корейские производители аналогично удерживают лидирующие позиции, также в диапазоне до 2 млн рублей можно приобрести некоторые традиционно надежные японские автомобили марок Nissan, Mitsubishi, Toyota. Например, можно выбрать кроссовер Mazda CX-5, который благодаря атмосферному двигателю и классической АКПП не доставляет проблем владельцам. Среди седанов в диапазоне до 2 млн рублей можно отметить Toyota Camry, Hyundai Sonata и KIA Optima», – комментирует руководитель направления продаж новых автомобилей ГК «Автомир» Михаил Маракушев.

Что касается предложений на вторичном рынке, самыми надежными авто с пробегом, по мнению Михаила Маракушева, являются японские и корейские марки, европейские – надо выбирать более тщательно. Лучший формат «антикризисного автомобиля» – технически простой вариант с атмосферным двигателем и механической или классической автоматической коробкой, возрастом до 5 лет и с пробегом до 100 тыс. км, своевременным и качественным обслуживанием. Последний пункт наиболее важен, так как регулярное обслуживание автомобиля наиболее сильно влияет на срок беспроблемной эксплуатации. Надо отметить, что набор опций также влияет на долговременную надежность: чем меньше сложных технических опций (например, это может быть пневмоподвеска) и выше ремонтопригодность, тем меньше проблем доставит подержанный автомобиль своему новому владельцу.

В свою очередь, директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов отмечает, что в условиях ожидаемого повышения цен с апреля 2020 года на 3-5% покупку автомобиля лучше не откладывать и приобретать либо то, что есть в наличии, либо зафиксировать настоящую цену и получить авто по предзаказу позднее. Приобретая автомобиль, необходимо заранее рассчитать его остаточную стоимость, чтобы представлять примерную цену транспортного средства в случае продажи.

Подробнее о том, какой автомобиль лучше купить в кризис – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».