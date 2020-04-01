Haval разработал поддерживающие меры для клиентов на период пандемии

В условиях распространения коронавирусной инфекции компания «Хавейл Мотор Рус» приняла решение о введении ряда поддерживающих мер для своих клиентов.

На сегодняшний день в большинстве субъектов России действует режим самоизоляции, однако все дилерские центры Haval готовы выполнить в полном объеме принятые на себя обязательства по ремонту и обслуживанию автомобилей. Для удобства автовладельцев на время текущей ситуации в компании было принято решение об увеличении периода обращения в ДЦ для проведения регулярного технического осмотра на 1000 км. Данные условия распространяются на все автомобили бренда, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Кроме того, на основании обращений клиентов в компании Haval приняли решение об изменении условий программы «Помощь на дороге». С сегодняшнего дня при возникновении внештатной ситуации транспортировка автомобиля с помощью эвакуатора будет осуществляться с места поломки до места проживания владельца, если дилерский центр клиента не работает, с последующей эвакуацией автомобиля в ДЦ Haval, как только такая возможность появится. Напомним, на данный момент в России действуют 82 дилерских центра и 3 авторизованных сервисных центра.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры Haval реализовали 1220 автомобилей, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2020 года в России было продано 2448 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,7 раза). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России.

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