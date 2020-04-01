Автомобили LADA стали дороже на 5 – 9 тысяч рублей

Мониторинг цен на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», подтвердил обещанный ранее рост стоимости автомобилей отечественной марки LADA.

Так, с 1 апреля 2020 года цены на большинство моделей увеличились в среднем на 0,7 – 1,3% или 5 – 9 тыс. руб. в денежном эквиваленте. Прежнюю стоимость сохранили CNG-версии моделей Vesta, Largus, Largus Cross, а также внедорожник 4х4 Bronto.

Наименьший рост цен, на 5 – 6 тыс. руб., отмечен у семейства LADA Granta. На такую же сумму (+6 тыс. руб.) стали дороже и внедорожники LADA 4х4, в том числе в исполнении Urban.

Семейство Largus, включая его «приподнятую» версию, Largus Cross, выросло в цене на 7 тыс. руб., а XRAY и XRAY Cross подорожали на 7 и 9 тыс. руб. соответственно. Такой же рост цен, от 7 до 9 тыс. руб., отмечается и у автомобилей семейства Vesta.

Как сейчас выглядят новые цены этих моделей, можно узнать здесь.