Водителей, нарушивших режим самоизоляции, предлагают штрафовать жестче, чем пешеходов

В Москве нарушителей режима самоизоляции, использующих при этом транспортные средства, предложили штрафовать более жестко, чем обычных пешеходов.

В частности, на официальном сайте Мосгордумы уже появилась информация, что документ с таковым требованием зарегистрирован 31 марта и сейчас находится на рассмотрении. Людей, нарушивших объявленный режим самоизоляции впервые, предлагается штрафовать в размере 4 тысяч рублей ("если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях"), с использованием транспортного средства - 5 тысяч рублей.

Больше информации о ситуации в автомобильном мире, вызванной пандемией коронавируса, содержится здесь.