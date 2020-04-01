АВТОСТАТ | Водителей, нарушивших режим самоизоляции, предлагают штрафовать жестче, чем пешеходов

Водителей, нарушивших режим самоизоляции, предлагают штрафовать жестче, чем пешеходов

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Водителей, нарушивших режим самоизоляции, предлагают штрафовать более жестко, чем пешеходов

Автомобильные парки городов РФ на 01.01.2020
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В Москве нарушителей режима самоизоляции, использующих при этом транспортные средства, предложили штрафовать более жестко, чем обычных пешеходов.

В частности, на официальном сайте Мосгордумы уже появилась информация, что документ с таковым требованием зарегистрирован 31 марта и сейчас находится на рассмотрении. Людей, нарушивших объявленный режим самоизоляции впервые, предлагается штрафовать в размере 4 тысяч рублей ("если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях"), с использованием транспортного средства - 5 тысяч рублей.

Больше информации о ситуации в автомобильном мире, вызванной пандемией коронавируса, содержится здесь.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: москва коронавирус

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