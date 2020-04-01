Mazda отозвала в России 1 автомобиль Xedos-9 20-летней давности

Компания «Мазда Мотор Рус» объявила об отзыве 1 автомобиля Mazda Xedos-9, реализованного 22 декабря 1999 года. Причиной отзыва является нарушение уплотнителя корпуса газогенератора фронтальной подушки безопасности водителя, которое может привести к попаданию влаги, ее впитыванию горючим составом заряда и дальнейшему ненадлежащему срабатыванию подушки безопасности в случае столкновения, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобиле будет выполнена замена газогенератора фронтальной подушки безопасности водителя модифицированным. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в феврале компания «Мазда Мотор Рус» объявила об отзыве 776 автомобилей Mazda3, реализованных с 28 июня по 30 декабря 2019 года. Причиной отзыва стала остановка двигателя из-за проблем в подготовке топливовоздушной смеси во время движения на низкой скорости, связанной с попаданием большого количества картерных газов в цилиндры двигателя и приводящее к обеднению смеси и/или остановка двигателя из-за проблем в автоматическом повторном запуске двигателя при срабатывании системы i-stop на холодном ходу. При проявлении обеих неисправностей двигатель может быть повторно запущен с помощью обычной процедуры запуска двигателя. На автомобилях необходимо выполнить перепрограммирование блока управления силовым агрегатом, установив усовершенствованное программное обеспечение.

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