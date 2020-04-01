Subaru приостановит работу своих заводов в Японии из-за коронавируса

Японский автопроизводитель Subaru принял решение о закрытии всех своих предприятий по производству автомобилей и комплектующих в Японии. Эта временная вынужденная мера вызвана перебоями в цепочке поставок между производителями комплектующих и сборочными предприятиями на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки, а также снижением спроса на автомобили на фоне быстрого распространения COVID-19 по миру, сообщает пресс-служба «Субару Мотор».

Заводы в префектуре Гумма временно приостановят работу в период с 11 апреля по 1 мая 2020 года. Это предприятия по сборке автомобилей, а также подразделения, отвечающие за выпуск двигателей и трансмиссий. Производство планируется возобновить 11 мая 2020 года, сразу после окончания официальных праздничных выходных в Японии в первую неделю мая.

Напомним, ранее, 23 марта 2020 года, Subaru уже закрыла свой завод в США. Первоначально производство на предприятии в штате Индиана было поставлено на паузу до 7 апреля 2020 года, однако теперь возможный срок возобновления работы перенесен на 20 апреля.

По итогам первых двух месяцев 2020 года российские дилеры Subaru реализовали 882 автомобиля, что на 20% ниже показателя годичной давности. Самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во второй половине 2020 года на российском рынке появится еще одна дополнительная комплектация Subaru Forester и произойдет фейслифтинг Subaru XV (экстерьер, интерьер, ряд опций). Также в нынешнем году планируется появление в России специальных версий кроссовера Forester и седана Legacy. Что касается нового Subaru Outback, то он в 2020 году пока не ожидается и доберется до нашей страны, вероятно, уже в 2021 году.

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