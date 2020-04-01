Калужский завод Volvo остановит производство из-за коронавируса

Калужский завод Volvo Group в Калуге приостановит производственную деятельность с 13 по 30 апреля в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), необходимостью сохранения здоровья сотрудников, а также в рамках соблюдения ограничительных мер, рекомендованных правительством России. Дополнительным фактором в пользу данного решения стал возросший дефицит компонентов для производства грузовых автомобилей Volvo, вызванный полной или частичной остановкой отгрузок комплектующих со стороны европейских и азиатских поставщиков, также спровоцированной распространением COVID-19, сообщает пресс-служба Volvo Group.

В период временной остановки работы предприятия с 13 апреля по 30 апреля 2020 года все сотрудники сохранят за собою рабочие места и оплату в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. В зависимости от развития ситуации с COVID-19 и возобновлением поставок компонентов на предприятие период остановки производства может быть изменен.

Компания Volvo Trucks продолжает осуществлять отгрузку техники и намерена неукоснительно исполнять все обязательства перед своими клиентами. Однако по причине перебоев с поставками комлектующих от поставщиков, а также введения режима чрезвычайной ситуации в ряде стран ЕС и России, в компании прогнозируют в ближайшие недели возможные задержки с отгрузкой части готовой продукции. Торговые представители Volvo Trucks находятся в постоянном контакте с отделом логистики и готовы оперативно предоставить клиентам всю необходимую информацию, а также проконсультировать на предмет наличия той или иной спецификации, доступной на складах компании.

Напомним, открытие завода Volvo Group в Калуге состоялось в январе 2009 года. На сегодняшний день завод Volvo Group в Калуге представляет производственный кластер, включающий в себя цех по сварке и окраске кабин и цех готовой продукции. Оба предприятия замкнуты в единый производственный цикл. Суммарные инвестиции в калужский производственный кластер Volvo Group составили порядка 300 млн евро. Кроме того, своевременную доставку комплектующих к сборочным постам обеспечивает таможенно-логистический комплекс Volvo, открытый в 2012 году на территории заводского кластера.

В июле 2019 года компания «Вольво Восток» подписала с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, в рамках которого локализует промышленную продукцию, не имеющую аналогов в России, в том числе автоматизированную трансмиссию для тяжелой коммерческой техники и грузовики, работающие на сжиженном природном газе. Усилия компании будут направлены в первую очередь на углубление кооперации с российскими поставщиками компонентов, развитие их технических компетенций и содействие в выходе на внешние рынки для их скорейшей интеграции в международные производственные цепочки.