Первые поправки к процедуре техосмотра автомобилей вступят в силу с 8 июня

Вчера, 31 марта, ГосДума одобрила поправки к процедуре прохождения техосмотра автомобилей. Пока не всех, что планировались изначально - так, например, обязательная видеофиксация во время техосмотра и внедрение электронных диагностических карт отложены на 1 марта 2021 года. Очевидно, из-за технической неготовности вопроса и невозможности ускорить процесс из-за текущей ситуации с коронавирусом - "АВТОСТАТ" об этом недавно рассказывал. Напомним, изначально весь комплекс изменений планировалось запускать уже в начале июня нынешнего года.

Сейчас пока депутаты одобрили новые сроки прохождения технического осмотра автомобилями и решили поднять величину штрафов за езду без техосмотра. Итак, с 8 июня 2020 года в нашей стране вступят в силу следующие временные границы для получения документа, гарантирующего исправность автомобиля и его готовность продолжать ездить по дорогам России:

- Полностью освобождены от техосмотров легковые автомобили моложе 4 лет (за исключением такси), а также грузовики, мотоциклы, прицепы и полуприцепы. Проходить техосмотр каждые два года будут транспортные средства от 4 до 10 лет, раз в год - те, что старше 10 лет.

- Что касается транспортных средств, которые используются для перевозки пассажиров (такси, автобусы, маршрутки) - определено, что все они будут проходить техосмотры раз в год. Такси старше 5 лет - раз в полгода. Так же, как и спецтранспорт.

Появление на дороге транспортного средства без техосмотра теперь будет караться штрафом в 2000 рублей.