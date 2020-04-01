Детройтский автосалон отменен из-за коронавируса

Североамериканский международный автосалон (NAIAS), который должен был пройти в новом формате летом 2020 года, отменен из пандемии коронавируса COVID-19. На месте проведения мотор-шоу будет организован временный полевой госпиталь. Об этом объявили организаторы мероприятия, сообщает портал Autonews.ru.

Напомним, с этого года организаторы NAIAS решили проводить выставку не в январе, а в июне. Новый формат шоу предусматривает мероприятие преимущественно на открытом воздухе с представлениями, концертами, тест-драйвами, семинарами и развлекательными программами для детей. Теперь из-за пандемии мотор-шоу состоится не ранее 2021 года. Таким образом, перерыв между последним автосалоном и следующим составит 2,5 года.

В связи с ситуацией с распространением вируса нового типа уже был отменен или перенесен ряд крупных мероприятий по всему миру. В их числе – Пекинский и Женевский автосалоны, а также мотор-шоу в Нью-Йорке. Под большим вопросом проведение Московского международного автомобильного салона (ММАС), запланированного на конец августа.

Между тем, организаторы Парижского автосалона заявили, что из-за эпидемии коронавируса мотор-шоу не сможет состояться в привычном формате. При этом о полной отмене мероприятия сказано не было. Автосалон в столице Франции должен был состояться в конце сентября 2020 года. Мотор-шоу в Париже проводится каждые два года и чередуется с аналогичным мероприятием во Франкфурте.

«Мы изучаем альтернативные решения и проводим консультации с нашими партнерами. Ничто не будет уже таким, как прежде. Этот кризис должен научить нас быть гибкими, креативными и более инновационными», – говорится в официальном сообщении организаторов автосалона.

Ожидается, что все премьеры машин будут проходить в онлайн-формате. Подобное решение уже было опробовано автопроизводителями после отмены автосалона в Женеве. При этом в Париже могут состояться некоторые бизнес-мероприятия для автомобильных компаний.

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