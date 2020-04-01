В течение марта 17 марок изменили цены на свои автомобили

В первый месяц весны* 17 компаний из 52, официально представленных на российском рынке, обновили прайс-листы на свою продукцию. К такому выводу пришли специалисты сайта «Цена Авто» в результате мониторинга цен на новые автомобили в России.

Шесть брендов подняли цены на весь модельный ряд. Так, на 3,9 – 7,3% повысил стоимость своих автомобилей французский Citroen, на 1,1 – 8,7% подорожали японские кроссоверы Nissan, а две немецкие модели Opel получили прибавку в 1,9 – 8,3%. Кроме того, у французского Peugeot зафиксирован рост цен на все модели на 2,0 – 15,8%, у японского Suzuki – на 1,1 – 3,5%, у шведского Volvo – на 1,5 – 3,3%.

Еще три марки переписали ценники у большей части моделей из продуктовой линейки. Такие изменения отмечались у BMW, где подорожали 20 моделей из 33 (на 0,7 – 4,3%), у KIA, где выросли цены на 11 моделей из 16 (на 0,7 – 2,6%), а также у Renault, где прибавку получили 7 моделей из 10 (на 0,7 – 2,3%).

Другие бренды ограничились повышением цен лишь на отдельные модели – Changan (на 2,0 – 2,4%), Honda (на 1,8 – 2,1%), Skoda (на 0,9 – 5,5%), Toyota (на 0,8 – 3,8%), Volkswagen (на 1,5 – 2,6%).

У двух марок было отмечено разнонаправленное изменение цен. Японский премиальный бренд Lexus переписал ценники почти у всех моделей. При этом 15 из них получили прибавку в размере 1,4 – 2,9%, а две модели стали доступнее на 8,0 и 16,7%. Китайский Haval обновил ценники на весь модельный ряд – три модели подорожали на 1,0 – 2,8%, а два кроссовера стали доступнее на 2,9 – 3,5%.

Отдельно отметим узбекскую марку Ravon, которая в начале марта снизила цены на все свои автомобили на 1,1 – 6,6%, а в конце месяца – повысила на 1,1 – 5,0%.

Также напомним, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 1 по 31 марта 2020 года