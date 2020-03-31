10 субъектов РФ имеют парк более 1 млн легковых автомобилей

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» рассмотрели региональную структуру российского автопарка на 1 января 2020 года. Как выяснилось, почти 40% всех легковых машин в стране зарегистрировано в 10 субъектах РФ. Причем в каждом из них насчитывается более 1 млн таких транспортных средств.

Больше всего их числится в Москве – около 3,7 млн единиц. Второе место в региональном рейтинге занимает соседнее Подмосковье (более 2,7 млн шт.). Замыкает тройку лидеров Краснодарский край (1,9 млн шт.), которому удалось опередить Санкт-Петербург (более 1,7 млн шт.).

Еще в 6 регионах зарегистрировано от 1 до 1,4 млн легковых автомобилей – это Свердловская область, Ростовская область, Татарстан, Башкортостан, Челябинская область и Самарская область. В остальных субъектах РФ парк насчитывает менее 1 млн машин.

Более подробная информация о крупнейших региональных автопарках содержится в специально подготовленном пресс-релизе.