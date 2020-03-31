Российский рынок LCV в феврале сохранил седьмое место в Европе

Российский рынок LCV, который в феврале ушел «в минус», тем не менее остался на седьмом месте в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце снизились на 5,7% до 177974 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн стала Франция, где этот сегмент составил 43493 автомобиля (+1,6%). Второе место занимает Германия с показателем 28115 проданных машин (-7,6%), а третью строчку – Испания, чей рынок LCV составил 17674 штуки (-5,9%). Далее идет Великобритания, где было реализовано 16850 легких коммерческих автомобилей (-3,5%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Италия, где было реализовано 16615 машин (-4%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна остается на седьмом месте в европейском первенстве, позади Бельгии. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за январь составили 7402 единицы (-8,1%).

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