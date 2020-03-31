Мировой авторынок в 2020 году может упасть на 14%

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило прогноз снижения продаж легковых автомобилей на мировом рынке в текущем году до 14% с ожидавшихся в феврале 2,5% из-за усиления негативного влияния распространения COVID-19.

Как отмечается в прогнозе агентства, наиболее существенно спрос упадет в Западной Европе, где продажи автомобилей снизятся на 21%. Восстановление продаж в Moody's допускают лишь к 2021 году, пишет агентство "Финмаркет". В прогнозе также отмечается, что вслед за падением продаж автомобилей снизится и совокупная выручка европейских поставщиков запчастей - на 12-14% в этом году.

Агентство также прогнозирует, что продажи легковых автомобилей в США в 2020 году упадут не менее чем на 15%. Кроме того, Moody's ждет падения автопродаж в Японии - они в текущем году сократятся на 8%. В Китае реализация машин в этом году, по прогнозу Moody's, может упасть на 10%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале мировой авторынок снизился на 19,9% до 5 млн 077 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам первых двух месяцев 2020 года реализация автомобилей в мире составила 11 млн 565 тыс. единиц (-14,8%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на российском рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».