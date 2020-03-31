АВТОВАЗ проводит до 80% краш-тестов виртуально

До 80% краш-тестов, проводимых на АВТОВАЗе, проходят в виртуальной реальности. Об этом в интервью агентству "РИА Новости" сообщил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, отметив, что результаты испытаний всегда подтверждают полученные расчеты.

По его словам, АВТОВАЗ использует технологии виртуального моделирования при разработке новых автомобилей. Специалисты рассчитывают на компьютерах такие аспекты конструкции автомобиля, как аэродинамика и климат-контроль, безопасность, акустика, жесткость и долговечность кузова.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ продолжает модернизировать производственные технологии и процессы. В 2019 году был проведен большой объем работ, итогом которых стало усиление контроля качества, оптимизация процессов и экономия средств, улучшение условий труда работников. Повышение эффективности производства ведется в рамках методик Альянса Renault-Nissan – АВТОВАЗ полноправный участник международного производственного комплекса, который не только выпускает автомобили, отвечающие самым современным стандартам, но и поставляет автокомпоненты для производства автомобилей Альянса в России и за рубежом.

Кроме того, в начале 2020-го на АВТОВАЗе внедрена новая, более современная и эффективная методика контроля качества готовых автомобилей. Вместо уличного трека, который с 1973 года использовался для проверки каждого выпущенного автомобиля, открыта новая испытательная трасса, расположенная внутри главного корпуса. Это минимизирует влияние погодных условий на качество проверки автомобиля и улучшает условия труда водителей-испытателей. Через процедуру промежуточных и финальных испытаний, как и ранее, проходит 100% автомобилей, выпускаемых на АВТОВАЗе – это модели LADA, Renault и Datsun. Новая методика контроля качества полностью соответствует стандартам Альянса Renault-Nissan.

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