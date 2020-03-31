Fresh Auto запустила онлайн-продажи автомобилей по всей сети

Компания FreshAuto анонсирует старт онлайн-продаж автомобилей в своих филиалах по всей России. Новый формат планировался и ранее, но повсеместно вводимый режим самоизоляции в целях борьбы с пандемией COVID-19 и приостановка оффлайн-торговли значительно ускорили его запуск, сообщает пресс-служба дилера.

В новом формате презентация автомобиля, его технические характеристики и результаты диагностики полностью выведены в онлайн. Если клиенту после базовой презентации требуется дополнительная информация (фото, видео, описания), компания их также предоставляет. Оплата в случае онлайн-заказа также возможна двумя способами – полная безналичная оплата автомобиля онлайн или внесение залога с последующей оплатой полной стоимости после осуществления выдачи. Возможны два варианта получения автомобиля: доставка по удобному клиенту адресу в регионах присутствия сети Fresh Auto или самовывоз из пункта выдачи. В каждом филиале организованы бесконтактные зоны выдачи автомобилей с оффлайн-кассами. Если клиент уже внес полную или частичную предоплату, но при получении автомобиль его не устроил, внесенная сумма возвращается в полном объеме.

В истории Fresh Auto уже были запуски интерактивных салонов, а сами по себе интерактивные продажи, хоть и несколько в другом формате, функционируют уже более четырех лет: до сегодняшнего дня для оформления заказа из каталога автомобилей клиенту необходимо было приехать в автосалон компании. К моменту запуска онлайн-направления в компании уже были адаптированы многие бизнес-процессы и внедрены единые стандарты диагностики и описания автомобилей, и сегодня эта работа продолжается.

По словам руководителя компании Fresh Auto Дениса Мигаля, основной задачей стало повышение качества как презентации автомобилей, так и склада как такового – поскольку при онлайн-продаже требования покупателей к ним очевидно повышаются. По его словам, клиентам теперь доступны машины не только в ближайшем филиале, а все 2500 автомобилей сети. Более того, в ближайшее время при покупке автомобиля онлайн клиентам будет предоставляться базовая скидка от 30 до 50 тыс. рублей, а также возможны дополнительные скидки в зависимости от выбранного автомобиля.

В дальнейших планах Fresh Auto – еще большая ориентация на дистанционные продажи, ведь, по опыту компании в онлайн-аукционах, они более эффективны и развиваются все активнее: в отдельных регионах на аукционе компания уже сейчас, без подключения розничного направления, продает до 22% всех автомобилей.

По мнению Дениса Мигаля, в ближайшие 5 лет доля онлайн-продаж достигнет 30-40% от общего оборота в зависимости от региона. Несомненно, доля проникновения интерактивных продаж в Москве и в регионах будет отличаться, ведь даже в такие непростые времена, как сегодня, люди в регионах не доверяют онлайну и по большей части продолжают рассчитывать на то, что они смогут прийти в салон и своими глазами увидеть, рассмотреть и потрогать свой будущий автомобиль, и это мешает глобальному рывку в этом направлении. Несмотря на это, в арсенале компании есть инструменты, которые в будущем помогут увеличить степень доверия клиентов к онлайн-продажам, и Fresh Auto будет активно развивать этот рынок.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».