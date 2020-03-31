Автодилеры просят правительство на время «карантина» включить автосервис в разрешенный вид деятельности

Президент Ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Олег Мосеев направил новое обращение в Правительство РФ от имени более чем 3-тысячной армии дилеров страны.

Но если первое письмо, написанное до ухода на нерабочую неделю, было направлено на поддержку дилерских центров и отрасли в целом в этой сложной экономической ситуации, то новое обращение содержит просьбу разрешить дилерам оказывать сервисные услуги. Речь идет о сертифицированных официальных дилерах, у которых на сегодняшний день есть и опыт, и материально-техническая база для того, чтобы оказывать помощь в ремонте транспорта даже в эти «карантинные» дни - разумеется, с обеспечением всех необходимых норм, связанных с безопасностью.

Дело в том, что правительство своим распоряжением от 29 марта 2020 года в условиях карантина разрешило работу некоторых организаций, связанных с непродовольственными товарами (предметы гигиены, зоотовары, стиральный порошок и т.д.), однако в этом списке не оказалось запасных частей для автомобилей. Соответственно и деятельность по ремонту автомобилей на ближайшее время подпадает под запрет.

Мотивация в обращении дилеров к правительству такая: в условиях эпидемии коронавируса экстренные службы - такие, как медпомощь, аварийно-спасательные, правоохранительные, Росгвардия, а также те, кто доставляет продукты в магазины и лекарства в больницы и аптеки - будут особенно нуждаться в исправном автотранспорте. Закрыть автосервисы в подобных условиях не только недальновидно - это вопрос безопасности людей.

«Официальные дилеры, имеющие станции технического обслуживания, построенные по высоким стандартам производителей, позволяющие обеспечить максимально возможное разделение клиентского потока, обладают возможностью осуществлять неотложный ремонт автомобилей при полном обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности клиентов и сотрудников», - объясняет в обращении президент РОАД Олег Мосеев.

Поэтому Ассоциация просит Правительство дополнить существующее распоряжение разрешением продажи автомобильных запчастей, масел, шин (напомним, что бензин уже входил в список разрешенных товаров) - при строгом соблюдении всех установленных санитарно-эпидемиологических требований, а также разрешить проведение срочных работ по техническому обслуживанию автомобилей.

Еще одна просьба автодилеров касается возможности продавать автомобили клиентам онлайн. У многих уже были и до вируса апробированы онлайн-продажи автомобилей - в части дистанционной помощи клиенту в выборе машины, оплате и даже оформлению кредитов и страховок на приобретаемые транспортные средства - без появления в диилерских центрах. Поэтому ничего не мешает сегодня дополнить существующий набор таких услуг доставкой автомобилей клиентам с соблюдением необходимых санитарных норм и требований.