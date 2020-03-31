Испанский авторынок в феврале снизился на 6% и составил 94620 машин. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется второй месяц подряд. По итогам двух месяцев 2020 года продажи автомобилей в этой стране составили 181063 единицы (-6,8%). В Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC) ожидают дальнейшего падения продаж, которое по итогам 2020-го составит порядка 3% по сравнению с прошлым годом.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в феврале стал местный SEAT, реализовавший 8556 автомобилей (+1,7%). На втором месте идет Peugeot, который снизил продажи на 9,2% до 7812 единиц. Третью строчку занимает Volkswagen, чей результат составил 6880 машин (+2,7%). Замыкают пятерку лидеров Renault (6290 шт., -10,7%) и Toyota (6083 шт., +21,7%).

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