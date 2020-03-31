АВТОСТАТ | Китайский автопром столкнулся с проблемой низкого спроса

Китайский автопром столкнулся с проблемой низкого спроса

377 0

Мировой автопром пострадает от коронавируса в 2020 году

Рынок китайских легковых автомобилей в России. Тенденции и потребительская оценка
Все готовые отчёты

Предприятия автомобильной промышленности Китая на фоне улучшения эпидемиологической ситуации смогли возобновить производство с примерно 60% на 97%, %, а коэффициент возврата сотрудников на рабочие места вырос примерно с 50% до 82%. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь, отметив, что производительность уже достигла уровня аналогичного периода прошлого года.

Вместе с тем автомобильная промышленность по-прежнему сталкивается с большими трудностями, в частности с проблемой слабого потребительского спроса, пишет агентство "РИА Новости". Замминистра указал, что в настоящий момент темпы возобновления производства и работы предприятий относительно высоки, но из-за недостаточного рыночного спроса складские запасы предприятий будут увеличиваться, что в последующем может вынудить некоторые компании снизить производительность. Китайские власти, по его словам, пытаются решить эту проблему различными мерами и программами стимулирования потребительского спроса на продукцию автопрома.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам февраля продажи пассажирских автомобилей в Китае рухнули на 81,7% и составили 240 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), эпидемия коронавируса, разразившаяся в стране в конце января, нарушила нормальный рабочий ритм в отрасли и практически парализовала потребительский спрос. По итогам первых двух месяцев 2020 года китайский авторынок сократился на 43,6% до 1 млн 831 тыс. машин.

Стоит отметить, что в число компаний, которые зафиксировали заметное снижение продаж в феврале по сравнению с предыдущим годом, входит крупнейший китайский автопроизводитель SAIC Motor Corp. (падение на 87%), Great Wall Motor Co. и Honda Motor Co. (по 85%), Nissan Motors Co., (80%), Zhejiang Geely Holding Group Co. (-75%), Toyota Motor Corp. (-70%).

В связи с распространением коронавируса в СААМ ожидают дальнейшего снижения продаж, которое сохранится как минимум в первой половине текущего года. В ассоциации призывают принять меры по стимулированию спроса на авторынке, особенно в тех регионах, где покупка новых машин ограничена, за счет увеличения квот на выдачу автомобильных номерных знаков.

Узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто».

Подписывайтесь на наши обновления
Ежедневная и еженедельная email-рассылка
Лента наших текущих обновлений в

, источник: АВТОСТАТ

Теги: китай автомобильные рынки мировые рынки коронавирус

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно