Китайский автопром столкнулся с проблемой низкого спроса

Предприятия автомобильной промышленности Китая на фоне улучшения эпидемиологической ситуации смогли возобновить производство с примерно 60% на 97%, %, а коэффициент возврата сотрудников на рабочие места вырос примерно с 50% до 82%. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь, отметив, что производительность уже достигла уровня аналогичного периода прошлого года.

Вместе с тем автомобильная промышленность по-прежнему сталкивается с большими трудностями, в частности с проблемой слабого потребительского спроса, пишет агентство "РИА Новости". Замминистра указал, что в настоящий момент темпы возобновления производства и работы предприятий относительно высоки, но из-за недостаточного рыночного спроса складские запасы предприятий будут увеличиваться, что в последующем может вынудить некоторые компании снизить производительность. Китайские власти, по его словам, пытаются решить эту проблему различными мерами и программами стимулирования потребительского спроса на продукцию автопрома.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам февраля продажи пассажирских автомобилей в Китае рухнули на 81,7% и составили 240 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), эпидемия коронавируса, разразившаяся в стране в конце января, нарушила нормальный рабочий ритм в отрасли и практически парализовала потребительский спрос. По итогам первых двух месяцев 2020 года китайский авторынок сократился на 43,6% до 1 млн 831 тыс. машин.

Стоит отметить, что в число компаний, которые зафиксировали заметное снижение продаж в феврале по сравнению с предыдущим годом, входит крупнейший китайский автопроизводитель SAIC Motor Corp. (падение на 87%), Great Wall Motor Co. и Honda Motor Co. (по 85%), Nissan Motors Co., (80%), Zhejiang Geely Holding Group Co. (-75%), Toyota Motor Corp. (-70%).

В связи с распространением коронавируса в СААМ ожидают дальнейшего снижения продаж, которое сохранится как минимум в первой половине текущего года. В ассоциации призывают принять меры по стимулированию спроса на авторынке, особенно в тех регионах, где покупка новых машин ограничена, за счет увеличения квот на выдачу автомобильных номерных знаков.

