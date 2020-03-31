На «НЕФАЗе» выпущен юбилейный 250-й электробус

Нефтекамский автозавод выпустил 250-й электробус с момента начала их производства в 2017 году. Юбилейный электробус будет поставлен в адрес ГУП «Мосгортранс», сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Напомним, в январе 2020 года КАМАЗ заключил уже третий контракт на поставку электробусов для ГУП «Мосгортранс». Согласно графику, каждый месяц производятся и отгружаются 30 электробусов. По условиям контракта до конца августа текущего года в столицу должны быть переданы 200 единиц инновационного транспорта. Как отмечается, несмотря на сложную ситуацию, которая наблюдается сейчас во всем мире в связи с эпидемией коронавируса, КАМАЗ продолжит бесперебойно поставлять инновационный транспорт в Москву. Более того, уже сейчас отгрузка электробусов в столицу идет с опережением графика.

Электробус КАМАЗ-6282 разработан по техзаданию «Мосгортранса» с учетом особенностей региона и активно используется в пассажирских перевозках в Москве. В электробусе КАМАЗ-6282 применены современные компоненты тягового электрооборудования, в т.ч. электропортальный мост и литий-титанатные (LTO) аккумуляторные батареи. На их полную зарядку требуется всего 24 минуты, а для подзарядки достаточно от 8 до 12 минут. Электробус заряжается от станций ультрабыстрой зарядки с помощью полупантографа, в дополнение используется бортовое зарядное устройство, позволяющее заряжать накопитель от трехфазной сети переменного тока 380 В (так называемая «ночная зарядка», которая занимает в среднем 8 часов). Примечательно, что зарядка электробуса возможна при диапазоне температур от +45 до –40 градусов, поэтому электробус может перевозить пассажиров круглый год. Максимальная скорость электробуса – 75 км/ч, максимальный запас хода – 70 км. Модель оснащена самым современным оборудованием – от спутниковой навигации до USB-разъемов для зарядки мобильных устройств. Электробус вмещает 85 пассажиров. Низкий уровень пола, наличие пандуса (аппарели) и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных.

В соответствии с требованиями потребителя электробусы КАМАЗ-6282 постоянно улучшаются и дорабатываются, меняется их комплектация. Так, конструктивные изменения тягового оборудования последних электробусов позволили получить более высокую динамику при том же энергопотреблении. Для удобства пассажиров в салоне стало больше USB-розеток для подзарядки гаджетов, увеличилось и количество мест для сидений с 33 до 35. Электробусы оснащаются универсальной мультисервисной системой, которая собирает и анализирует поток данных от различных датчиков электробуса, фиксирует пассажиропоток, оценивает качество и эффективность управления электробусом.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».