В KIA Motors назначен новый президент

Президентом KIA Motors Corporation назначен Хо-сунг Сонг, который до этого занимал пост исполнительного вице-президента, отвечавшего за управление глобальных операций компании. В свою очередь, г-н Хан-ву Пак переходит на должность советника и продолжит оказывать содействие в реализации бизнес-задач компании, сообщает пресс-служба KIA Motors.

До того, как занять должность исполнительного вице-президента, г-н Сонг успешно занимал ряд других руководящих должностей, в частности был президентом KIA Motors Europe и главой группы планирования экспорта KIA Motors Corporation.

В своей новой должности г-н Сонг возглавит реализацию программы Plan S – средне- и долгосрочной стратегии компании, целью которой является поэтапное завоевание лидирующей позиции в автомобильной индустрии будущего, где значительная роль будет уделяться электромобилям и системам мобильности.

Объявленная ранее стратегия, получившая название Plan S, ставит своей целью переход от бизнес-структуры, ориентированной на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, к производству электромобилей и автопилотируемых транспортных средств. До конца 2025 года компания планирует сформировать полноценную модельную линейку из 11 автомобилей на электрических аккумуляторных батареях. Имея в своем портфолио эти модели, KIA рассчитывает завоевать долю 6,6% глобального рынка электромобилей (без учета рынка Китая), при этом до 25% общего объема продаж компании будет приходиться на экологически чистые автомобили.