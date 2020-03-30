В KIA Motors назначен новый президент

Президентом KIA Motors Corporation назначен Хо-сунг Сонг, который до этого занимал пост исполнительного вице-президента, отвечавшего за управление глобальных операций компании. В свою очередь, г-н Хан-ву Пак переходит на должность советника и продолжит оказывать содействие в реализации бизнес-задач компании, сообщает пресс-служба KIA Motors.
До того, как занять должность исполнительного вице-президента, г-н Сонг успешно занимал ряд других руководящих должностей, в частности был президентом KIA Motors Europe и главой группы планирования экспорта KIA Motors Corporation.
В своей новой должности г-н Сонг возглавит реализацию программы Plan S – средне- и долгосрочной стратегии компании, целью которой является поэтапное завоевание лидирующей позиции в автомобильной индустрии будущего, где значительная роль будет уделяться электромобилям и системам мобильности.
Объявленная ранее стратегия, получившая название Plan S, ставит своей целью переход от бизнес-структуры, ориентированной на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, к производству электромобилей и автопилотируемых транспортных средств. До конца 2025 года компания планирует сформировать полноценную модельную линейку из 11 автомобилей на электрических аккумуляторных батареях. Имея в своем портфолио эти модели, KIA рассчитывает завоевать долю 6,6% глобального рынка электромобилей (без учета рынка Китая), при этом до 25% общего объема продаж компании будет приходиться на экологически чистые автомобили.
Кроме того, компания KIA Motors назначила Йохена Паэсена на должность вице-президента группы разработки интерьеров. Он приступит к своим новым обязанностям в головном дизайн-центре KIA в Намьянге (Корея) уже в марте 2020 года, непосредственным руководителем г-на Паэсена станет старший вице-президент и руководитель дизайн-центра KIA Карим Хабиб.
Йохен Паэсен возглавит разработку дизайна интерьеров будущих моделей KIA. Его участие в работе должно, в частности, усилить потенциал бренда по разработке интерьеров для линейки будущих моделей, использующих электрическую энергию. Как отмечается, данное назначение является частью масштабных мер KIA по капитализации возможностей, которые открывает перед дизайном использование электрических силовых установок.
Йохен Паэсен имеет почти 20-летний опыт руководства крупными проектами по разработке интерьеров для массовых, премиальных, а также только выходящих на рынок брендов. Он переходит на новую должность с позиции старшего директора по дизайну в подразделении дизайна интерьеров NIO, где он возглавлял работающую в Мюнхене международную группу дизайнеров и сформировал интерьерную идентичность бренда перед его выходом на рынок. Ранее Йохен Паэсен провел значительную часть своей карьеры в BMW Group, участвовал в разработке концептуальной модели BMW Vision Efficient Dynamics 2009 и серийного BMW i8 Roadster. На ранних стадиях своей карьеры он работал над рядом дизайнерских проектов совместно с Каримом Хабибом.
Напомним, дизайн-центр KIA в корейском Намьянге – ключевое звено глобальной сети дизайн-центров бренда. Штаб-квартира дизайна возглавляет работы по всем направлениям дизайна бренда – от концептуальных проектов и моделирования, до стайлинга и разработки цветов и материалов – и работает в тесном сотрудничестве с региональными дизайн-центрами в Китае, Европе и США.