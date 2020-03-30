Итальянский авторынок в феврале остался «в минусе»

Автомобильный рынок Италии в феврале снизился на 8,8% и составил 162793 машины. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется второй месяц подряд. По итогам двух месяцев 2020 года реализация автомобилей в Италии составила 318545 единицы (-7,3%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в феврале реализовал 27801 машину (+4,4%). Второе место занимает Volkswagen, чьи продажи увеличились на 1,2% и составили 16172 единицы. На третьей строчке идет Peugeot с показателем 10811 реализованных автомобилей (-4,3%). Замыкают пятерку лидеров Ford (10773 шт., -6,1%) и Renault (9861 шт.,- 8,2%).

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