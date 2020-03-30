Toyota, Nissan и Renault приостановили производство автомобилей в России

Петербургский завод Toyota приостановил производство в период 28 марта по 5 апреля 2020 года в связи с указом президента РФ об объявлении в стране нерабочей недели и неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом агентству "ТАСС" сообщили в пресс-службе компании. Напомним, в настоящий момент на предприятии выпускаются бизнес-седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4.

По этой же причине компания Nissan приостановила производство автомобилей на заводе в Петербурге с 30 марта по 5 апреля. Представительство Nissan в Москве также прекращает работу на этот период. Эти дни считаются оплачиваемыми выходными для сотрудников, сообщил представитель компании. Ранее завод Nissan также объявил о переходе на работу в одну смену из-за снижения спроса на российском авторынке. При этом в компании отмечают, что российский рынок остается приоритетным для Nissan, и что возможности завода позволят ему вернуться к двухсменному графику, как только ситуация на рынке улучшится. В настоящее время на предприятии производятся кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano.

Кроме того, компания Renault приостановила производство автомобилей с 30 марта по 5 апреля на своем заводе в Москве в связи с указом президента РФ об объявлении в стране нерабочей недели. Сотрудники офисов Renault Россия также прекращают работу в этот период, эти дни считаются оплачиваемыми выходными для сотрудников. На заводе Renault в Москве выпускаются кроссоверы Renault Duster, Kaptur и Arkana, а также осуществляется контрактная сборка Nissan Terrano.

Как сообщалось ранее, по той же причине также приостановили производство автомобилей российские заводы Hyundai, предприятия группы Sollers, калининградский "Автотор", "Группа ГАЗ", КАМАЗ и АВТОВАЗ.

Также на фоне ситуации с коронавирусом несколько автоконцернов в России объявили о простоях. Заводы Volkswagen в Калуге (производство Tiguan, Polo и Skoda Rapid) и Нижнем Новгороде (контактная сборка Skoda Octavia, Kodiaq и Karoq) ушли в простой с 30 марта по 10 апреля. Groupe PSA приостановит работу завода в Калужской области с 1 по 3 апреля из-за перебоев в поставках на фоне коронавируса.

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