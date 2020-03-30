ГК «РОЛЬФ» до 5 апреля переходит на дистанционный сервис приобретения автомобилей

В последние дни до перехода на нерабочую неделю некоторые автосалоны холдинга «РОЛЬФ» работали в усиленном режиме. Так, например, в Ясенево (Москва) отделы продаж новых автомобилей, автомобилей с пробегом и послепродажного обслуживания 26 - 27 марта были открыты до полуночи.

При этом еще с 20 марта здесь постарались сделать все возможное, чтобы пребывание клиентов в дилерских центрах было максимально безопасным: автоцентры оснастили дистанционными термометрами для измерения температуры у посетителей и сотрудников, был изменен график уборки, в него включили меры дезинфекции помещений и антисептической обработки дверных ручек, стоек ресепшн и других поверхностей, на респешен клиентам выдавались медицинские маски.

Теперь, после объявления Президентом РФ нерабочей недели, ГК «РОЛЬФ» в специальном обращении, размещенном на официальном сайте, объявила, что с 28 марта по 5 апреля включительно закрывает свои дилерские центры для посещений клиентов - «чтобы ограничить контакты» и «этим внести свой вклад в борьбу с распространением эпидемии». Но вот дистанционный сервис приобретения автомобилей будет работать в полном объеме.

Клиенты смогут онлайн выбирать и бронировать как новые автомобили, предлагаемые компанией к продаже, так и машины с пробегом. Продление страховых полисов также будет осуществляться онлайн. При необходимости ГК «РОЛЬФ» готово организовать и «бесконтактную» доставку нового автомобиля клиенту. Сервисные работы по машинам, которые уже были приняты на обслуживание и ремонт, автодилеры обещают выполнить в срок. Физические визиты в дилерский центр компания просит отложить на период после окончания объявленного карантина.

Полный список дилеров по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».